Россиян предупредили о подорожании товаров на маркетплейсах

Фото: iStock/Tevarak
В России могут подорожать товары на маркетплейсах, предупредил аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Риск подорожания высок из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, рассказал он в беседе с «360».
Однако, аналитик убеждён, что сильного повышения цен ожидать не стоит. Он отметил, что это, скорее всего, будет «не так заметно».
Кроме того, эксперт оценил всю эту ситуацию как неясную. Создаётся ощущение, что маркетплейсы до этого момента торговали в теневой зоне, а теперь выходят в законодательное поле. Однако на самом деле это не так.
Читайте также:
В Ростовской области маркетплейсы рекрутируют осуждённых из колоний-поселений
Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд косметики вернулся на российские маркетплейсы
Автоэксперт Кадаков объяснил, почему бума покупок авто на маркетплейсах не будет
Однако, аналитик убеждён, что сильного повышения цен ожидать не стоит. Он отметил, что это, скорее всего, будет «не так заметно».
Кроме того, эксперт оценил всю эту ситуацию как неясную. Создаётся ощущение, что маркетплейсы до этого момента торговали в теневой зоне, а теперь выходят в законодательное поле. Однако на самом деле это не так.
Читайте также:
В Ростовской области маркетплейсы рекрутируют осуждённых из колоний-поселений
Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд косметики вернулся на российские маркетплейсы
Автоэксперт Кадаков объяснил, почему бума покупок авто на маркетплейсах не будет
Анастасия Чинкова