Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд косметики вернулся на российские маркетплейсы

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Косметику бренда из Великобритании, который ранее поддержал атаку на Крымский мост, заметили на российских маркетплейсах. Товары фирмы Lamel опубликованы в интернет-магазинах Ozon и «Яндекс Маркет», сообщает Lenta.
На одном из сайтов, по данным издания, продаются стик-праймер, тушь, хайлайтер, блеск для губ, карандаши для глаз и тени, а на другом — крем для губ и глиттер.
Бренд Lamel поддержал теракт в Крыму на следующий день после атаки — 9 октября 2022 года. В тот день компания опубликовала в своих соцсетях сторис с «огненными макияжами», а случившееся на мосту назвала «праздничным днем хлопка».
Спустя сутки ряд российских магазинов снял с продаж продукцию бренда. Еще через некоторое время Минпромторг оповестил интернет-магазины, что данная фирма открыто поддерживает военные удары по гражданской инфраструктуре России.
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Бренд Lamel поддержал теракт в Крыму на следующий день после атаки — 9 октября 2022 года. В тот день компания опубликовала в своих соцсетях сторис с «огненными макияжами», а случившееся на мосту назвала «праздничным днем хлопка».
Спустя сутки ряд российских магазинов снял с продаж продукцию бренда. Еще через некоторое время Минпромторг оповестил интернет-магазины, что данная фирма открыто поддерживает военные удары по гражданской инфраструктуре России.
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Данил Пономарев