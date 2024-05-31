Автоэксперт Кадаков объяснил, почему бума покупок авто на маркетплейсах не будет

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Главный редактор автомобильного журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что покупки автомобилей на маркетплейсах являются ещё одной формой приобретения машины, позволяющей в некотором смысле экономить время, а иногда – и деньги.
Ещё одним достоинством покупки машины онлайн для покупателя может стать минимизация взаимодействия с дилером. Такой форма также подойдёт тем, кто абсолютно уверен в машине и не видит смысла её дополнительно осматривать. Однако, таких покупателей не много, а потому массовым такой вид сделки не станет, считает эксперт.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал законопроект о лишении прав управлять автомобилем за сокрытие номеров. По его мнению, можно такие автомобили отгонять на штрафстоянки.
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«Поэтому продажи не будут какими-то огромными, но это ещё один шаг к работе мимо непосредственного общения с дилером, когда покупатель не хочет никаких задушевных разговоров, а хочет просто купить товар и потратить на это минимальное количество времени», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал законопроект о лишении прав управлять автомобилем за сокрытие номеров. По его мнению, можно такие автомобили отгонять на штрафстоянки.
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Мелисса Тимофеева