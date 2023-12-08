Россиян предупредили о скором росте тарифов ЖКХ из-за нового закона

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Госдума отменила комиссию за оплату ЖКХ, но только для физлиц, которые нуждаются в соцподдержке. Соответствующий проект закона депутаты приняли накануне в третьем окончательном чтении. В документе речь идёт о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, ветеранах боевых действий и других граждан.
«Эта история закончится повышением тарифов, потому что для того, чтобы определить адресную помощь, необходима специальная работа. Эта работа должна быть оплачена, и она будет стоить ровно три процента от стоимости комиссии, от этих тарифов. И если мы говорим, что якобы для малоимущих будет освобождение, то для того, чтобы найти таких малоимущих, определить это все, с нас остальных будут эти дополнительные несколько процентов собираться», — отметил Александр Толмачев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова