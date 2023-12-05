Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Фото: istock / gopixa
Министерство финансов Российской Федерации выдвинуло предложение с изменениями в программе льготной ипотеки. Теперь первоначальный взнос по ней может вырасти с 20% до 30%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на замминистра Ивана Чебескова.
Кроме того, ведомство планирует ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ. Также Минфин призывал урезать максимальную сумму займа по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга в 2 раза, до 6 млн рублей. Данный проект уже внесли в правительство РФ
Чебесков отметил, что сейчас ипотечный портфель крайне быстро растет, а качество падает. Повышение первоначального взноса является одной из возможных мер.
Читайте также:
ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%
Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%
Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта
Алина Юрчак