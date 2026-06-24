Россиян предупредили о возможном росте платежей по семейной ипотеке

24 июня 2026, 16:31

Брокер Ракута: Платежи по льготной ипотеке могут вырасти в полтора раза

Фото: iStock/Evkaz

Ежемесячные платежи по семейной ипотеке в России могут вырасти в полтора раза при сокращении срока действия льготной ставки до 15 лет. Об этом сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.





Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские банки обсуждают возможное ограничение действия семейной ипотеки с 30 до 15 лет. Эксперт считает, что такие условия вынудят покупателей искать способы досрочного погашения долга.





«Платеж вырастет в полтора раза, а ежемесячные расходы станут значительно выше. Например, если при ставке в 6% на сумму кредита 12 млн рублей на 30 лет платеж составлял 71 тысячу, то при сокращении срока до 15 лет он подскочит до 101 тысячи рублей», — рассказал Ракута в разговоре с изданием «Абзац».

«По поводу майских 22%, во-первых, цифра спорная, так как, по данным ДОМ.РФ, цифра по маю — 29%. Во-вторых, это не самая низкая цифра за 2022-2026 годы, самая низкая была в июле 2024 года — 19%. В-третьих, это нормальная ситуация», — пояснил Барсуков.