Россиян предупредили о возможном росте платежей по семейной ипотеке
Брокер Ракута: Платежи по льготной ипотеке могут вырасти в полтора раза
Ежемесячные платежи по семейной ипотеке в России могут вырасти в полтора раза при сокращении срока действия льготной ставки до 15 лет. Об этом сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские банки обсуждают возможное ограничение действия семейной ипотеки с 30 до 15 лет. Эксперт считает, что такие условия вынудят покупателей искать способы досрочного погашения долга.
«Платеж вырастет в полтора раза, а ежемесячные расходы станут значительно выше. Например, если при ставке в 6% на сумму кредита 12 млн рублей на 30 лет платеж составлял 71 тысячу, то при сокращении срока до 15 лет он подскочит до 101 тысячи рублей», — рассказал Ракута в разговоре с изданием «Абзац».
Он добавил, что Минфин также планирует сделать льготную программу более адресной, а для семей с одним ребенком процентная ставка может вырасти в два раза – до 12%.
При этом эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью Общественной Службе Новостей отметил, что ситуация на ипотечном российском рынке на сегодняшний день плачевной не является.
По данным «Объединенного кредитного бюро», в мае россиянам выдали 80,33 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 329,37 млрд рублей. Такие показатели оказались на уровне октября 2022 года. Так, в мае на покупку первичного жилья было взято 22% от общего количества ипотек.
«По поводу майских 22%, во-первых, цифра спорная, так как, по данным ДОМ.РФ, цифра по маю — 29%. Во-вторых, это не самая низкая цифра за 2022-2026 годы, самая низкая была в июле 2024 года — 19%. В-третьих, это нормальная ситуация», — пояснил Барсуков.
Он уточнил, что ипотека на первичном рынке всегда была ниже, чем на вторичном, и составляла порядка 25-30%. После введения льготной ипотеки и введения высокой ключевой ставки образовался перекос. На сегодняшний день рынок возвращается к нормальным условиям, заключил эксперт.