Стало известно о неочевидном способе ускорить погашение ипотеки

Финансист Бархота: досрочное погашение в первые пять лет снижает срок ипотеки

Досрочное погашение основного долга по ипотеке в первые пять лет позволяет существенно сократить срок кредитования. Об этом рассказал эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота.





В беседе с NEWS.ru Бархота пояснил механизм: в начальный период выплат график платежей построен таким образом, что основная сумма уходит на проценты, а тело кредита почти не уменьшается.

«В дальнейшем происходит ускорение амортизации тела долга. Таким образом, если вы в первые годы умудритесь, помимо внесения ежемесячного платежа, ещё погашать хотя бы тысяч на 30-50 тело долга, то можно таким способом примерно за несколько лет сократить срок ипотечного кредитования и оставшуюся ссудную задолженность, и причём значительно», — подчеркнул он.