Медработникам Подмосковья выдали 100 сертификатов на бюджетную ипотеку
Подмосковные медицинские работники с начала года получили 100 сертификатов на бюджетную ипотеку. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области действует комплекс мер социальной поддержки для медиков, в том числе бюджетная ипотека. По этой программе сотрудники могут получить деньги на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита для покупки или строительства жилого помещения. Размер выплаты – 40% от расчётной стоимости приобретаемого помещения.
«Для нас важно поддерживать медработников, в том числе помогать с решением жилищного вопроса. В Подмосковье действует целая система поддержки. Это и выплаты, и социальная, и бюджетная ипотека. С начала года сертификаты на бюджетную ипотеку получили 100 медработников. 55 – это врачи, 45 – средний медицинский персонал», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Подробная информация об условиях получения бюджетной ипотеки доступна по ссылке.
Подать заявку на участие в программе можно на региональном портале госуслуг.