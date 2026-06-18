Медработникам Подмосковья выдали 100 сертификатов на бюджетную ипотеку

18 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные медицинские работники с начала года получили 100 сертификатов на бюджетную ипотеку. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





В Московской области действует комплекс мер социальной поддержки для медиков, в том числе бюджетная ипотека. По этой программе сотрудники могут получить деньги на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита для покупки или строительства жилого помещения. Размер выплаты – 40% от расчётной стоимости приобретаемого помещения.

«Для нас важно поддерживать медработников, в том числе помогать с решением жилищного вопроса. В Подмосковье действует целая система поддержки. Это и выплаты, и социальная, и бюджетная ипотека. С начала года сертификаты на бюджетную ипотеку получили 100 медработников. 55 – это врачи, 45 – средний медицинский персонал», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.