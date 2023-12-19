Россиян предупредили о возможном укреплении рубля из-за кризиса

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Курс американской валюты будет находиться на уровне 90 рублей за доллар на протяжении трёх месяцев, однако снижения доходов россиян и стагнации импорта, российская валюта может укрепиться. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор по стратегии «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Сейчас доллар по 90 рублей, и эта динамика, вероятно, сохранится на ближайшие три месяца. Но есть некие предпосылки укрепления рубля, о которых мало кто говорит. Мы можем столкнуться с определённой кризисной ситуацией, к этому добавляются санкции, и в этом контексте есть предпосылки к укреплению рубля», — отметил Кабаков.По словам эксперта, рубль начнёт укрепляться из-за снижения реальных располагаемых доходов населения и стагнации импорта на фоне санкций. Также есть вероятность высокой волатильности на рынке нефти.
«От текущих цен на нефть мы можем нарисовать и 50, и 60 долларов, а можем пойти и выше. Конечно, если будет умеренный темп роста мировой экономики, и если экономика Китая будет восстанавливаться, то мы вполне вероятно увидим и восстановление цен на нефть. Но пока есть предпосылки к волатильности цен на нефть», — добавил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова