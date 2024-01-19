Россиян предупредили об опасности потерять деньги при покупке квартиры

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Российские и американские бумаги – это хорошая история для вложений, несмотря на нестабильный курс рубля. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал финансовый советник глав семей Алексей Родин.
По словам специалиста, российская экономика, несмотря на все вызовы, остаётся сильной. Поэтому при вложении денег, можно посмотреть в сторону госбумаг.
Золото подойдёт только тем, кто хочет защитить деньги от инфляции. По словам советника, металл в некоторых случаях показывает волатильность.
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«Если мы смотрим на рубль, то государственные бумаги – это хорошая история. Если мы смотрим на валюту, то это могут быть облигации в юанях каких-нибудь крупных компаний. Если у кого-то есть доступ к иностранным биржам, то можно выбрать американские госбумаги», — сказал Родин.
«Если мы посмотрим на десятки лет, то золото показывает доходность не такую прекрасную, как нам кажется. Последние 20-25 лет – годовая доходность процента четыре всего в валюте. Конечно, в рубле доходность хорошая, потому что рубль сам по себе девальвируется», — добавил он.Также собеседник развеял миф о вложении в недвижимость. По словам Родина, в пересчёте на валюту, человек может даже потерять часть денег при покупке квартиры в России.
«С недвижимостью интересная история: рост стоимости примерно на уровне инфляции, если мы говорим в рубле. Если мы говорим в валюте, то видим даже потери как раз из-за девальвации. Так что этот актив неликвидный», — заверил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова