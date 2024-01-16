Депутат Нилов заявил о причинах корректировки семейной ипотеки

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Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что льготная семейная ипотека была скорректирована для недопущения нежелательных изменений на рынке недвижимости из-за ранее непредназначенного пользования программой со стороны граждан.
«Люди брали семейную ипотеку, иногда даже не одну, после чего ещё на этапе застройки продавали приобретенное жильё, зарабатывая на этом приличные деньги. Это не плохо, они не нарушали закон, однако подобные случаи в целом повлияли на рынок жилья, на рост стоимости «первичек» и даже «вторичек», что не отвечало исходной идее льготной ипотеки», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Он добавил, что острую проблему жилья в России можно решить, в том числе, с помощью договоров соцнайма и строительства социального жилья.
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