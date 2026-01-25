Россиян ждут изменения в области денежных переводов

25 января 2026, 08:42

В России с сентября банки при любых переводах будут использовать единый QR-код

Фото: iStock/Pinkypills

Российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября. Об этом говорится в письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина, передает ТАСС.