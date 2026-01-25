Россиян ждут изменения в области денежных переводов
Российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября. Об этом говорится в письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина, передает ТАСС.
Для повышения конкурентоспособности, упрощения жизни граждан и бизнеса, а также для равномерного распределения инфраструктуры был принят федеральный закон о едином платежном коде. Эта мера, по мнению Центрального банка, улучшит качество обслуживания клиентов и предоставит им возможность самостоятельно выбирать наиболее удобный способ оплаты.
Согласно новому закону, с сентября на кассовых аппаратах в магазинах и сервисных предприятиях будет использоваться только один универсальный QR-код, который будет работать на основе равномерно распределенной инфраструктуры. В настоящее время на кассах можно встретить как универсальные QR-коды, так и различные виды банковских QR-кодов.
