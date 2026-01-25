Россиянам назвали способ финансово восстановиться после новогодних праздников

25 января 2026, 08:23

Экономист Щербаченко: Восстановиться после праздников поможет инвентаризация

Фото: iStock/Oleg Elkov

Финансово восстановиться после новогодних праздников помогут инвентаризация, учет прошлых ошибок и рассмотрение возможности дополнительного заработка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.