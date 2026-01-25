Россиянам назвали способ финансово восстановиться после новогодних праздников
Финансово восстановиться после новогодних праздников помогут инвентаризация, учет прошлых ошибок и рассмотрение возможности дополнительного заработка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Эксперт рекомендовал провести тщательный анализ финансового состояния. Необходимо выяснить, сколько средств осталось на счетах, и проверить наличие задолженностей по всем кредитным картам. По его словам, для эффективного управления долгами следует начинать с погашения наименьших задолженностей и постепенно переходить к более крупным. Также важно пересмотреть свои подписки и оценить их актуальность на предстоящий год, подчеркнул он.
Щербаченко предложил метод контроля импульсивных покупок. Каждую трату рекомендуется отложить на 12-24 часа для оценки её необходимости. Экономист отметил, что крупные покупки лучше планировать заранее, используя депозиты или накопительные счета. Кроме того, эксперт посоветовал рассмотреть возможность дополнительного заработка для увеличения дохода.
Читайте также: