Достижения.рф

В Совфеде рассказали, какую пенсию будет получать россиянин, если он никогда не работал

Мельникова: пенсия по старости для людей без трудового стажа составит 8824 рубля
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Граждане, которые никогда официально не работали, будут получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рублей. Об этом заявила в беседе с РИА Новости сенатор, бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.



Россиянину, который никогда не работал и, следовательно, не имеет трудового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже, чем страховая пенсия по старости. Для женщин это возраст 65 лет, для мужчин — 70 лет, сообщила она.

Сенатор подчеркнула, что размер социальной пенсии фиксирован и ежегодно подвергается индексации. С 1 января этого года он составляет 8824 рубля, уточнила Мельникова. Если размер социальной пенсии окажется ниже прожиточного минимума, то безработному пенсионеру будет предоставлена доплата до уровня регионального прожиточного минимума.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0