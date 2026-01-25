В Совфеде рассказали, какую пенсию будет получать россиянин, если он никогда не работал

25 января 2026, 07:11

Мельникова: пенсия по старости для людей без трудового стажа составит 8824 рубля

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Граждане, которые никогда официально не работали, будут получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рублей. Об этом заявила в беседе с РИА Новости сенатор, бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.