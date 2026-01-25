В Совфеде рассказали, какую пенсию будет получать россиянин, если он никогда не работал
Граждане, которые никогда официально не работали, будут получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рублей. Об этом заявила в беседе с РИА Новости сенатор, бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
Россиянину, который никогда не работал и, следовательно, не имеет трудового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже, чем страховая пенсия по старости. Для женщин это возраст 65 лет, для мужчин — 70 лет, сообщила она.
Сенатор подчеркнула, что размер социальной пенсии фиксирован и ежегодно подвергается индексации. С 1 января этого года он составляет 8824 рубля, уточнила Мельникова. Если размер социальной пенсии окажется ниже прожиточного минимума, то безработному пенсионеру будет предоставлена доплата до уровня регионального прожиточного минимума.
