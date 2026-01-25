В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных
Член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что за нарушение требований при выгуле домашних животных может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, федеральный закон от 30 ноября 2024 года № 440-ФЗ вводит ответственность за несоблюдение правил содержания домашних животных. Согласно документу, гражданам необходимо уважать права и интересы соседей в многоквартирных домах, обеспечивать безопасность окружающих при выгуле питомцев и убирать за животными в местах общего пользования.
Член Общественной палаты РФ также указал, что за нарушение этих требований россияне могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Машаров подчеркнул, что вместо штрафа возможно предупреждение, и в случаях, когда закон предусматривает такую меру, предупреждение должно быть применено без штрафа.
Читайте также: