В ОП напомнили о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных

25 января 2026, 07:23

РИА Новости: за неправильный выгул питомца грозит штраф до 30 тысяч рублей

Фото: iStock/Nataba

Член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что за нарушение требований при выгуле домашних животных может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.