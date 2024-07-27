Россиянам анонсировали рост ряда пособий

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Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что в 2025 году размер некоторых пособий увеличится, передает РИА Новости.
Парламентарий сообщила, что некоторые пособия россиянам будут увеличены, и подчеркнула, что речь идет о пособиях по беременности и уходу за ребенком.
Стенякина добавила, что в 2025 году максимальный размер оплаты одного дня больничного увеличится более чем в два раза – с 2,7 тыс. до 5,7 тысяч рублей.
В мае Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, который может охватить 133 тысячи человек. По словам заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, риск попасть в список станет мерой, имеющей дополнительные моральные последствия для должников и их «недостойного поведения».
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«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет – до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», – отметила она.
Стенякина добавила, что в 2025 году максимальный размер оплаты одного дня больничного увеличится более чем в два раза – с 2,7 тыс. до 5,7 тысяч рублей.
В мае Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, который может охватить 133 тысячи человек. По словам заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, риск попасть в список станет мерой, имеющей дополнительные моральные последствия для должников и их «недостойного поведения».
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Александр Климов