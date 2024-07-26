Чаплин назвал позитивные аспекты повышения МРОТ

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что планируемое Минтрудом РФ повышение минимального размера оплаты труда может способствовать улучшению благосостояния работников, обеспечить рост потребительского спроса.
«В ряде случаев работодатели могут пересматривать зарплаты всех сотрудников пропорционально или в соответствии с внутренней политикой компании», — добавил в беседе с «Известиями» Чаплин.
А заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко прокомментировал риски роста цен из-з повышения МРОТ.
«Может показаться, что повышение МРОТ приведёт к увеличению спроса. А раз спрос растёт, то повышаются цены. Из-за роста цен начинается инфляция. Чтобы бороться с ней, страна повышает ставку и начинает противодействовать инфляции, и так по кругу. Однако важно учитывать только объективные данные и аргументы, которые охватывают все аспекты экономики», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.
Ранее Министерство образования РФ выступило с предложением ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников.
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Мелисса Тимофеева