Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог будет дифференцироваться в зависимости от размера и вида получаемого гражданином дохода.
Соответствующий документ размещён в пятницу, 12 июля, на официальном портале правовой информации. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%. Отмечается, что повышение ставки применяется не ко всему доходу, а к сумме превышения базового дохода, который обозначен в размере 2,4 миллиона рублей. Изменения, вносимые новым законом в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.
Кроме того, новый закон предусматривает со следующего года увеличение ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Это даст дополнительно в бюджетную систему 1,6 триллиона рублей, а за 2025-2027 годы — порядка пяти триллионов рублей.
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Александр Бойцов