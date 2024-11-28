Россиянам напомнили, что на уплату имущественных налогов осталось пять дней

Россиянам не нужно реагировать на растущий курс доллара, чтобы дополнительно не раскручивать его и инфляционную спираль. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, вместо этого лучше больше покупать отечественные товары вместо импортных.