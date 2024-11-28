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Россиянам напомнили, что на уплату имущественных налогов осталось пять дней

ФНС: россияне должны оплатить налог на имущество до 2 декабря
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В России осталось пять дней для уплаты имущественных налогов. До 2 декабря собственники земельных участков, недвижимости и транспортных средств должны оплатить начисленные налоги, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС).
В случае просрочки с 3 декабря начнут начисляться пени, после чего налоговая служба вправе обратиться в суд, а долг будет взыскан принудительно судебными приставами, предупреждает Telegram-канал ведомства.

Для жителей Белгородской, Курской областей и районов Оренбургской области, пострадавших от паводка, срок уплаты продлен на год.



Льготы уже предоставлены 12,5 миллионам граждан в проактивном режиме, освобождая их от уплаты налогов полностью или частично.

Налоговые уведомления содержат информацию о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество и НДФЛ за прошлый год. Найти их можно в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ» или на портале госуслуг. Бумажные уведомления также рассылаются по почте.

Среди нововведений – начисление НДФЛ по банковским вкладам, если сумма процентов за год превысила 150 тысяч рублей.

Также, если общий доход налогоплательщика превысил 5 миллионов рублей, потребуется доплатить НДФЛ по повышенной ставке 2% с суммы, превышающей порог.

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В ВТБ заявили о недооценке влияния падения рубля на инфляцию
Первый зампред ВТБ Пьянов: ЦБ недооценивает влияние ослабления рубля на инфляцию
27 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/SSV-Photo

ЦБ РФ недооценивает влияние ослабления рубля на инфляцию в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.
По его словам, текущее падение российской валюты по отношению к главным мировым валютам окажет более существенное воздействие на уровень цен, чем предполагают модели регулятора. Топ-менеджер ВТБ пояснил, что модели Банка России предполагают ослабление курса рубля на 10%, однако, по их мнению, доля потребительского импорта в корзине составляет 25%, поэтому этот перенос сильнее.

Пьянов подчеркнул, что эффект на уровень инфляции будет в 5 раз сильнее. Компании, зависящие от импорта, при ослаблении рубля повышают цены на свою продукцию и услуги и не снижают их обратно даже при стабилизации курса, заключил он.

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Рубль растет на фоне сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты
27 ноября 2024, 19:22

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Курс рубля на Московской бирже стал стремительно укрепляться на фоне сообщения Банка России о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила с 28 ноября до конца этого года, передает ТАСС.
По состоянию на 18:25 мск курс юаня ускорил снижение и составлял 14,407 рубля (-1,8%).

Банк России с 28 ноября до конца текущего года не будет покупать валюту на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Финансовый регулятор продолжит осуществлять операции по продаже иностранной валюты, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что россиянам не нужно реагировать на растущий курс доллара, чтобы дополнительно не раскручивать его и инфляционную спираль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Экономист Кох назвал факторы роста иностранных валют
Экономист Кох: Инфляция и геополитика вызывают рост иностранных валют
27 ноября 2024, 19:11

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох заявил, что рост иностранных валют сейчас обуславливается высокой инфляцией и геополитической неопределённостью.
Последняя, по его словам, вынуждает многих инвесторов выходить из рублёвых активов, переводя её в иностранную валюту.

«К осложнению геополитической неопределенности относится эскалация военных действий, противостояние глобальному Западу, непонимание того, какие действия могут быть предприняты американской администрацией в оставшиеся два месяца до инаугурации Дональда Трампа», – добавил в беседе с «Татар-информ» Кох.

Специалист отметил, что в дальнейшем с большой вероятностью ситуация стабилизируется, однако в настоящее время признаков этого Кох не наблюдает.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля в отношении к другим валютам.

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Песков указал на незначительность подорожания доллара для россиян
Песков в связи с вопросом о курсе доллара напомнил о зарплатах россиян в рублях
27 ноября 2024, 19:10

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«Вы зарплату в какой валюте получаете?», — поинтересовался официальный представитель Кремля у журналиста Александра Юнашева.

Песков подчеркнул, что у России «львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге».

Напомним, курс рубля 27 ноября резко снижается к ведущим мировым валютам. На форексе доллар поднимался выше 114 рублей, а евро — 120 рублей. Центробанк вновь резко поднял официальные курсы иностранных валют, установленные на 28 ноября. Уточняется, что финансовый регулятор также начал осуществлять шаги по спасению курса нацвалюты.

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Россиян призвали не реагировать на растущий курс доллара
Эксперт Балынин: не нужно реагировать на курс доллара, чтобы не раскручивать его
27 ноября 2024, 18:15

Фото: iStock/Pineapple Studio

Россиянам не нужно реагировать на растущий курс доллара, чтобы дополнительно не раскручивать его и инфляционную спираль. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, вместо этого лучше больше покупать отечественные товары вместо импортных.
«Гражданам, в целом, никак реагировать не нужно, это будет лучшим вкладом в стабилизацию курса доллара. В то же время целесообразно максимизировать покупку отечественных товаров вместо импортных: это будет дополнительно поддерживать и стимулировать отечественного производителя», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Экономист также отметил, что для россиян любой курс доллара будет приемлемым, потому лучше не обращать внимания на колебания, чтобы не провоцировать его еще больший рост.

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Экономист Беляев спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля
27 ноября 2024, 17:54

Фото: iStock/blinow61

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля в отношении к другим валютам.
«Из-за жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ рубль так и будет терять позиции по отношению к доллару и евро. Такого активного снижения валютного курса вручную уже не предвидится, потому что это повлечет за собой перекосы в других отраслях экономики, но ползучее снижение будет продолжаться, а несущественная стабилизация может быть лишь временной», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Ранее начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что в условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей.

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Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году
27 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Valeria Venezia

Последняя неделя ноября напоминает о том, что 2024 год подходит к концу. Что ждет нас в будущем: доллар, ключевая ставка, цены — к чему готовиться?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что у России в 2025 году улучшатся отношения с другими странами, в частности с США как главным игроком. Но несмотря на это и на успехи в СВО, ожидать какого-то резкого падения курса доллара, цен и кредитов не стоит.

«В начале 2025-го, скорее всего, будет очередное поднятие ключевой ставки — примерно на 2 пункта. Летом 2025 года мы можем ожидать снижения ключевой ставки — не особо весомое. Это может привести к тому, что доллар вырастет до 120 рублей примерно. И это будет не разовая ситуация, как сейчас происходит, а чуть более продолжительная», — сказал он.

По предсказаниям собеседника, экономическая ситуация в России в 2025 году начнет улучшаться и создаст плацдарм для еще более успешного развития экономики в 2026 году.

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Аналитик раскрыл значение, к которому стремится доллар
Аналитик Соболев: без сдерживания доллар стремится к значению в 120 рублей
27 ноября 2024, 16:30

Фото: iStock/SSV-Photo

В условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей. Об этом заявил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его словам, рубль при этом остается фундаментально недооцененной валютой.
«При этом экономика России успешно адаптируется к новым вызовам, фундаментальных причин для продолжающегося падения рубля на фоне макроэкономической стабильности нет. Фундаментально рубль остается недооценённой валютой», — поделился аналитик в беседе с RT.
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в прогнозе для «Газеты.Ru» отметил, что цены на иностранные товары в России вырастут на 10% в ближайшие месяцы. По его информации, таким образом на экономике отразятся введенные США новые санкции.
«Сложности с трансграничными платежами будут способствовать росту цен. Ожидаемый рост цен на иностранные товары в 10% может стать реальностью, если не будет предпринято никаких мер по стабилизации ситуации», — считает он.
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Доллар на рынке Forex впервые превысил 110 рублей
27 ноября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей на внебиржевом валютном рынке Forex. Об этом говорят данные торгов. На 14:20 по Москве рост составил 4,26%. Евро подорожал на 4.56% до 115,705 рубля.
С начала текущей недели рост доллара к рублю составил практически 5,4%, а с начала месяца, приблизительно, 12,5%.

На фоне спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада ужесточают санкции против России, надеясь «продавить» экономику страны. Российские власти заявляли, что отечественная экономика справится со всеми ограничениями, которые устраивает Запад.

В марте 2022 года курс доллара дошел до 121,53 рубля. Евро подорожал до 132,42 рубля.

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