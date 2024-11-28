Россиянам напомнили, что на уплату имущественных налогов осталось пять дней

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В России осталось пять дней для уплаты имущественных налогов. До 2 декабря собственники земельных участков, недвижимости и транспортных средств должны оплатить начисленные налоги, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС).
В случае просрочки с 3 декабря начнут начисляться пени, после чего налоговая служба вправе обратиться в суд, а долг будет взыскан принудительно судебными приставами, предупреждает Telegram-канал ведомства.
Для жителей Белгородской, Курской областей и районов Оренбургской области, пострадавших от паводка, срок уплаты продлен на год.
Льготы уже предоставлены 12,5 миллионам граждан в проактивном режиме, освобождая их от уплаты налогов полностью или частично.
Налоговые уведомления содержат информацию о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество и НДФЛ за прошлый год. Найти их можно в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ» или на портале госуслуг. Бумажные уведомления также рассылаются по почте.
Среди нововведений – начисление НДФЛ по банковским вкладам, если сумма процентов за год превысила 150 тысяч рублей.
Также, если общий доход налогоплательщика превысил 5 миллионов рублей, потребуется доплатить НДФЛ по повышенной ставке 2% с суммы, превышающей порог.
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Для жителей Белгородской, Курской областей и районов Оренбургской области, пострадавших от паводка, срок уплаты продлен на год.
Льготы уже предоставлены 12,5 миллионам граждан в проактивном режиме, освобождая их от уплаты налогов полностью или частично.
Налоговые уведомления содержат информацию о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество и НДФЛ за прошлый год. Найти их можно в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ» или на портале госуслуг. Бумажные уведомления также рассылаются по почте.
Среди нововведений – начисление НДФЛ по банковским вкладам, если сумма процентов за год превысила 150 тысяч рублей.
Также, если общий доход налогоплательщика превысил 5 миллионов рублей, потребуется доплатить НДФЛ по повышенной ставке 2% с суммы, превышающей порог.
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Мария Моисеева