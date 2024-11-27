В ВТБ заявили о недооценке влияния падения рубля на инфляцию

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ЦБ РФ недооценивает влияние ослабления рубля на инфляцию в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.
По его словам, текущее падение российской валюты по отношению к главным мировым валютам окажет более существенное воздействие на уровень цен, чем предполагают модели регулятора. Топ-менеджер ВТБ пояснил, что модели Банка России предполагают ослабление курса рубля на 10%, однако, по их мнению, доля потребительского импорта в корзине составляет 25%, поэтому этот перенос сильнее.
Пьянов подчеркнул, что эффект на уровень инфляции будет в 5 раз сильнее. Компании, зависящие от импорта, при ослаблении рубля повышают цены на свою продукцию и услуги и не снижают их обратно даже при стабилизации курса, заключил он.
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