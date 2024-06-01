В России начало действовать новое ограничение для автомобилистов

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Впервые в России c 1 июня начал действовать запрет на езду с зимней шипованной резиной в июне, июле и августе. Поправки основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены постановлением правительства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года, сообщается в размещенном на официальном портале правовых актов документе.
«На транспортном средстве категорий M1 и N1 установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)», – гласит один из пунктов списканеисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
За нарушение может грозить штраф до 500 рублей, но Госавтоинспеккция (ГАИ, до недавнего времени использовалось название Государственная инспекция безопасности дорожного движения — ГИБДД) ранее заявляла, что не собирается использовать возможность штрафовать водителей за использование покрышек в межсезонье и стремится в первую очередь помогать водителям при помощи разъяснительной работы.
Это же правило запрещает ездить на летних шинах в зимние месяцы. В то же время использование «липучки» допускается в любое время года.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что ведомство планирует убрать с автомагистралей неэффективные камеры фиксации нарушений. По его словам, устройства будут перенесены на другие участки, которые в этом нуждаются. Он также сказал, что сегодняшние нарушения правил дорожного движения фиксируют примерно 29 000 камер.
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