Кому платить больше: Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы

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Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Сведенья размещены на сайте ведомства.
С целью обеспечения реализации поручений президента РФ Владимира Путина по некоторым социально значимым вопросам предложено внести изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в ходе разработки поправок ведомство опиралось на рекомендации Государственной Думы.
Как утверждает Силуанов, принятие предлагаемых изменений поможет обеспечить стабильные и предсказуемые условия для населения, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, а также улучшить экономическое благосостояния России.
Минфин введет прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан с доходами от 2,4 миллиона рублей — это 200 тысяч рублей в месяц. Налоги будут браться не со всей суммы дохода, а с превышения лимита.
Для физлиц новая шкала НДФЛ выглядит так:
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«Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства», — сказано в тексте.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в ходе разработки поправок ведомство опиралось на рекомендации Государственной Думы.
Как утверждает Силуанов, принятие предлагаемых изменений поможет обеспечить стабильные и предсказуемые условия для населения, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, а также улучшить экономическое благосостояния России.
Минфин введет прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан с доходами от 2,4 миллиона рублей — это 200 тысяч рублей в месяц. Налоги будут браться не со всей суммы дохода, а с превышения лимита.
Для физлиц новая шкала НДФЛ выглядит так:
- от 2,4 до 5 млн руб. — 15%;
- от 5 до 20 млн руб. — 18 %;
- от 20 до 50 млн руб. — 20 %;
- более 50 млн руб. — 22 %;
- для остальных НДФЛ сохранится на уровне 13 %.
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Алина Юрчак