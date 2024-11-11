Россиянам назвали стартовый капитал для начала работы на маркетплейсе

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Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев заявил, что для начала работы на маркетплейсе необходим стартовый капитал в минимум 100 тыс. рублей.
Он пояснил, что этой суммы как раз хватит на покрытие базовых расходов: закупку первой партии товара, оплаты расходов на логистику, доставку, минимальную рекламную кампанию.
А руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина напомнила о том, что лучше закрывать старые кредитные карты, даже если ими больше не пользуются, поскольку лимит по кредитке будет учтён среди кредитов при расчёте показателя долговой нагрузки.
Ранее финансист Лазарь Бадалов объяснял, что банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры, причём это относится как к российским, так и к зарубежным кредитным организациям, что связано с санкциями.
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«Опытные предприниматели начинают с небольшого ассортимента и постепенно его расширяют, концентрируясь на успешных позициях. Такой подход позволяет минимизировать риски и адаптировать стратегию по мере получения опыта и знаний о рынке», — добавил в беседе с RuNews24.ru Солнцев.
А руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина напомнила о том, что лучше закрывать старые кредитные карты, даже если ими больше не пользуются, поскольку лимит по кредитке будет учтён среди кредитов при расчёте показателя долговой нагрузки.
«А он влияет на выдачу новых кредитов. Банки теперь строго следят за этим и не выдают новые кредиты уже закредитованным заёмщикам. Поэтому если у вас в планах взять ипотеку или крупный кредит наличными, кредитку лучше закрыть, снизив для банка ПДН», — пояснила в беседе с RT Вяльшина.
Ранее финансист Лазарь Бадалов объяснял, что банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры, причём это относится как к российским, так и к зарубежным кредитным организациям, что связано с санкциями.
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Мелисса Тимофеева