Россиянам назвали стоимость бюджетного летнего отдыха за рубежом

13 июня 2026, 16:37

АТОР: бюджетно отдохнуть за рубежом взрослому выйдет до 150 тысяч рублей

Фото: istockphoto/FTiare

Стоимость бюджетного зарубежного летнего отдыха для российских туристов составляет от 100 до 150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч на ребенка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).