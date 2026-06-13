Россиянам назвали стоимость бюджетного летнего отдыха за рубежом
Стоимость бюджетного зарубежного летнего отдыха для российских туристов составляет от 100 до 150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч на ребенка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что речь идет о поездке на семь-девять дней с перелетом, проживанием в отеле три-четыре звезды и системой «все включено». Вместе с тем в ассоциации предупредили, что чрезмерно низкая цена может обернуться минимальным сервисом даже в отелях с высокой категорией.
Самые доступные варианты в Турции во второй половине июня: недельный тур на двоих с «все включено» в трех-четырехзвездочные отели — от 105-110 тысяч рублей. Бюджетные «пятерки» на первой линии — от 142-145 тысяч рублей на двоих. В августе цены вырастут минимум на десять процентов, поэтому туроператоры советуют бронировать сентябрьские туры уже в июне.
В Египте проживание в отелях 3-4 звезды летом будет стоить столько же или на пять-десять тысяч рублей дороже, чем в Турции, а туры в бюджетные «пятерки» — дешевле: от 120-140 тысяч рублей на двоих на семь ночей. Самым бюджетным азиатским направлением этим летом назван китайский остров Хайнань. В низкий сезон (из-за влажности и дождей) тур на восемь ночей в пятизвездочный отель с завтраками можно найти за 108-120 тысяч на двоих, с трехразовым питанием — от 180 тысяч рублей.
Отдых в Таиланде дороже: недельный тур на двоих в отели 2-3 звезды — от 130 тысяч рублей, в «пятерки» — от 150 тысяч. Во Вьетнаме, где летом высокий сезон, туры в отели 2-3 звезды с завтраками на восемь ночей достигают 160-200 тысяч рублей на двоих, резюмировали в АТОР.
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