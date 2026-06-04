Россиянам разрешили игнорировать звонки от начальства в отпуске

04 июня 2026, 17:35

Юрист Кофанов: россияне могут игнорировать звонки от начальника в отпуске

Фото: iStock/Sviatlana Barchan

Россияне имеют право во время отпуска не выходить на связь с руководством и игнорировать любые рабочие вопросы. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.





Он пояснил, что работодатель не может без согласия работника досрочно вернуть его к обязанностям. При этом за нежелание общаться по телефону в свободное время уволить также не имеют права.





«Согласно статье 125, отзыв из отпуска осуществляется исключительно с согласия сотрудника. Отозвать из отпуска без согласия невозможно, поэтому человек просто имеет право не отвечать на звонки, наказать за это нельзя», — подчеркнул Кофанов в разговоре с изданием «Абзац».

«Оклад за полностью отработанный месяц от числа рабочих дней не зависит, поэтому чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже стоит каждый отработанный день и тем заметнее теряет работник, уходя в отпуск», — уточнила эксперт.