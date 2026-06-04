Россиянам разрешили игнорировать звонки от начальства в отпуске
Юрист Кофанов: россияне могут игнорировать звонки от начальника в отпуске
Россияне имеют право во время отпуска не выходить на связь с руководством и игнорировать любые рабочие вопросы. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
Он пояснил, что работодатель не может без согласия работника досрочно вернуть его к обязанностям. При этом за нежелание общаться по телефону в свободное время уволить также не имеют права.
«Согласно статье 125, отзыв из отпуска осуществляется исключительно с согласия сотрудника. Отозвать из отпуска без согласия невозможно, поэтому человек просто имеет право не отвечать на звонки, наказать за это нельзя», — подчеркнул Кофанов в разговоре с изданием «Абзац».
По его словам, принудительное привлечение к работе во время законного отдыха нарушает права сотрудника. В этой связи россияне могут отключать мобильные телефоны на период отпуска, не опасаясь увольнения.
Тем временем старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала RT о том, что в июне 2026 года отпуск выгоднее всего взять с 8 по 11 числа. В этом случае отдых составит девять дней и продлится с 6 по 14 число. Кроме того, можно взять пять дней отпуска с 15 по 19 июня. Тогда отдыхать можно с 12 по 21 июня.
«Оклад за полностью отработанный месяц от числа рабочих дней не зависит, поэтому чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже стоит каждый отработанный день и тем заметнее теряет работник, уходя в отпуск», — уточнила эксперт.
Специалист добавила, что в июле будет 23 рабочих дня, а в августе — 21. В этой связи для длинного летнего отпуска более выгодным является второй месяц лета. При этом самыми дорогими для отдыха становятся январь с 15 рабочими днями и май, заключила Чирикова.