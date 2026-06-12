«Договор»: Россиянам рассказали, как не поссориться с партнёром в отпуске

12 июня 2026, 09:01

Психолог Шпагина: предотпускной договор поможет избежать конфликтов на отдыхе

Фото: Istock/SHansche

Около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. Психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала, что избежать конфликтов помогает техника предотпускного договора.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснила: дома у каждого есть привычные роли и личное пространство. Эти невидимые границы снижают трение. В отпуске буферы исчезают, люди оказываются вместе 24/7, и раздражение накапливается от любого совместного решения.



Чтобы предотвратить ссоры, психолог советует ещё до покупки билетов обсудить четыре вещи. Первое — бюджет: кто сколько тратит, можно ли покупать сувениры без согласования. Второе — режим дня: если один хочет спать до обеда, а другой — встречать рассвет, один будет чувствовать себя заложником.

«Третье и, пожалуй, самое важное — право на одиночество. Каждому человеку нужно время побыть одному, даже в самом романтическом путешествии. Заранее договоритесь, что пара часов в день, когда каждый занимается своими делами — читает, гуляет, сидит в телефоне, — это не отвержение, а нормальная потребность», — отметила психолог.