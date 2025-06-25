Россиянам назвали зарплату, необходимую для нормальной жизни
Маркетолог Зайнуллин: для нормальной жизни нужна зарплата от 150 тыс. рублей
Россиянам для нормальной жизни нужна зарплата не менее 150 тысяч рублей. Так считает профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
«В зависимости от стоимости расходов в регионе, с учетом стоимости жилья, коммунальных услуг, транспорта, продуктов питания, одежды, обучения, оптимальный уровень заработной платы для «нормальной» жизни должен составлять 100–150 тыс. в месяц. Эта сумма покрывает основные расходы и позволяет как-то вкладываться в свое развитие», — рассказал Зайнуллин в беседе с «Газетой.Ru».
В случае, если людям надо откладывать деньги на какие-то цели, то в месяц необходим доход не менее 200 тысяч рублей.
По его словам, на сегодняшний день россияне, проживающие в больших городах, получают порядка 80 тысяч рублей ежемесячно, а в маленьких — порядка 30–40 тыс. Этих денег не хватает для качественной жизни, подчеркнул уверен Зайнуллин.
Он добавил, что многим россиянам приходится тратить часть зарплаты на съемное жилье или копить на собственное.
Тем временем «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Whitewill пишут, что самая дорогая студия в Москве стоит 139,3 млн рублей или 2,77 млн рублей за квадратный метр. Размер квартиры составляет 50 метров и находится она в 300 метрах от Кремля.
«Такие квартиры покупают люди, живущие за городом или за границей, которым удобно оставаться в Москве время от времени», — добавила топ-брокер Whitewill Екатерина Лёвина.
В той же локации продаются еще две студии с подобной площадью за 131,4 млн и 130 млн рублей.