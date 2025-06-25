Подмосковье привлекло более 18 тысяч айтишников с помощью грантовой программы
Летом 2022 года в Подмосковье стартовала программа поддержки высокотехнологичных компаний, предусматривающая выдачу грантов за найм новых ИТ-специалистов. С момента запуска заключено 64 соглашения о предоставлении грантов, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В рамках этой инициативы заключили уже 64 соглашения о выдаче грантов, что позволило привлечь в регион более 18 тысяч айтишников, из которых за этот год – свыше 6 тысяч. На старте программы в нашем регионе трудились около 28 тысяч специалистов в сфере информационных технологий, а спустя почти три года численность работников отрасли выросла на 66 %», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.На получение грантов могут претендовать аккредитованные в Минцифры России высокотехнологичные предприятия и производители компьютерной техники, зарегистрированные на территории области. Основные условия — прием в штат минимум пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей, доля доходов от ИТ-деятельности не менее 30% и соответствие определённым видам деятельности по ОКВЭД.
Размер грантов зависит от уровня заработной платы и квалификации сотрудников. Средства можно направить на оплату труда или на закупку оборудования для новых работников.
Подробности о порядке подачи заявок размещены на региональном портале государственных услуг.