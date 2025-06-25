ВЦИОМ: в России работодатели будут вынуждены поднять зарплаты сотрудникам
Российские работодатели будут вынуждены увеличить заработные платы своим сотрудникам из-за изменения экономики, дефицита кадров, рекордно низкой безработицы и увеличившихся требований граждан. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Президент не один раз говорил о том, что бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. И она действительно формируется постепенно», — пояснил Федоров агентству ТАСС.
Глава ВЦИОМ отметил, что работодатели пытаются сопротивляться нарастающей тенденции с увеличением зарплат, но эти попытки малоэффективны. В качестве примера Федоров привел инженерный сектор. Там наблюдается острый дефицит кадров на фоне низкого среднего уровня зарплат. Из-за этого организации предлагают ограничить набор на другие профессии для увеличения числа инженеров.
По мнению Федорова, такой подход не увенчается успехом, ведь молодое поколение будет выбирать профессии, обеспечивающие им достойный уровень жизни.