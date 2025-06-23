Россиянам назвали средний размер пенсии на 2025 год

23 июня 2025, 06:41

Средняя пенсия в России на 1 апреля 2025 года составила 23,5 тысячи рублей в месяц

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в России достиг почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.