Россиянам назвали средний размер пенсии на 2025 год
Средний размер пенсии в России достиг почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Конкретный показатель средней пенсии на начало апреля составил 23 448 рублей в месяц. По сравнению с 1 января, когда средняя пенсия равнялась 23 175 рублей в месяц, наблюдается рост (на 273 рубля).
Напоминаем, из данных Социального фонда следует, что численность пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года превысила 40,9 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что россияне, имеющие официальную заработную плату в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, могут рассчитывать на страховую пенсию около 32 тысяч рублей. Для увеличения будущей пенсии ключевыми факторами являются официальное трудоустройство с «белой» зарплатой и продолжительная трудовая деятельность.
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