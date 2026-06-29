Россиянам объяснили, чем опасно для экономики активное снятие средств со счетов и депозитов

29 июня 2026, 20:05

Финансист Бархота: активное снятие средств с депозитов опасно для экономики

Фото: iStock/selensergen

Активное снятие наличных средств со счетов и депозитов может привести к увеличению процентных ставок по кредитам. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.





Он пояснил, что многие россияне в летний период снимают деньги для покупки валюты перед отпуском за границей. При этом активное обналичивание средств несет вред для экономики. В долгосрочном периоде это вызывает снижение пассивов банковского сектора. Впоследствии происходит замедление кредитования, в итоге появляются инфляционные риски.





«Конечно, небольшой запас наличных на всякий случай стоит иметь. Однако обналичивать большую часть сбережений вредно для семейного бюджета: чем больше мы снимаем, тем выше упущенная выгода по процентному доходу», — подчеркнул Бархота в разговоре с Москвой 24.