Россиянам объяснили, чем опасно для экономики активное снятие средств со счетов и депозитов
Финансист Бархота: активное снятие средств с депозитов опасно для экономики
Активное снятие наличных средств со счетов и депозитов может привести к увеличению процентных ставок по кредитам. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Он пояснил, что многие россияне в летний период снимают деньги для покупки валюты перед отпуском за границей. При этом активное обналичивание средств несет вред для экономики. В долгосрочном периоде это вызывает снижение пассивов банковского сектора. Впоследствии происходит замедление кредитования, в итоге появляются инфляционные риски.
«Конечно, небольшой запас наличных на всякий случай стоит иметь. Однако обналичивать большую часть сбережений вредно для семейного бюджета: чем больше мы снимаем, тем выше упущенная выгода по процентному доходу», — подчеркнул Бархота в разговоре с Москвой 24.
Он уточнил, что ЦБ замедлил снижение ключевой ставки, а значит, что в ближайшее время падения процентов по вкладам не ожидается. В этой связи эксперт назвал вклады и депозиты самыми надежными видами сбережения финансов.