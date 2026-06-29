Брокер заявила, что семейная ипотека наконец становится справедливой

29 июня 2026, 18:54

Брокер Лисицкая: жилищный вопрос влияет на решение о расширении семьи

Фото: iStock/fizkes

Привязка льготных ставок по семейной ипотеке к количеству детей в семье является логичным подходом для увеличения рождаемости в России. Так считает ипотечный брокер Ольга Лисицкая.





В разговоре с RuNews24.ru она напомнила, что изначально семейную ипотеку создали в качестве инструмента поддержки семей с детьми. Эксперт уверена, что инициатива по снижению процентной ставки в зависимости от количества детей продолжит воплощать эту идею.





«Если семья принимает решение о рождении второго, третьего или последующего ребёнка, её расходы существенно возрастают. Именно жилищный вопрос часто становится одним из ключевых факторов, влияющих на решение о расширении семьи. Поэтому снижение ипотечной ставки по мере появления новых детей выглядит справедливой и понятной мерой поддержки», — отметила Лисицкая.