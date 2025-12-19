Центробанк объявил об очередном снижении ключевой ставки
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 16%. Об этом сообщается по итогам заседания совета директоров регулятора.
В ЦБ подчеркнули, что дальнейшие шаги по денежно-кредитной политике будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
По оценке регулятора, годовая инфляция в России по данным на 15 декабря составила 5,8%, а по итогам 2025 года ожидается ниже 6%. В Центробанке отметили, что после исчерпания эффекта от повышения НДС и индексации тарифов дезинфляционные процессы в стране продолжатся. Выход устойчивой инфляции на целевой уровень в 4% прогнозируется во втором полугодии 2026 года.
В ЦБ также указали, что отклонение экономики от траектории сбалансированного роста постепенно сокращается. Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, однако по-прежнему остаются жёсткими.
Экономическая активность, по оценке регулятора, растёт умеренными темпами, при этом динамика по отраслям остаётся неоднородной. Одновременно напряжённость на рынке труда постепенно снижается, хотя уровень безработицы продолжает находиться на исторически минимальных значениях.
В Центробанке подчеркнули, что последующие решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом баланса рисков для инфляции и устойчивости текущих макроэкономических тенденций.
