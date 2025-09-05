Россиянам объяснили, как сэкономить при покупке одежды
Чтобы сократить расходы на одежду, к покупкам нужно подходить продуманно и ответственно, рассказал «Татар-информу» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Во-первых, он советует сравнивать цены не только у разных продавцов, но и у одного и того же — в офлайне и на разных маркетплейсах. Часто одна и та же модель у одного продавца может стоить на 15–25% дороже в магазине, чем на площадке, поэтому такое сопоставление помогает найти выгоднее предложение.
Во-вторых, необходимо внимательнее относиться к акциям. По словам Балынина, стоит оценивать, действительно ли скидка реальна: иногда продавцы завышают первоначальную цену, чтобы затем объявить «большую» скидку — внешний вид акции привлекателен, но выгода сомнительна. Вместе с тем настоящие скидки тоже бывают, особенно на несезонные товары (например, летние распродажи зимней одежды) и когда остаются последние размеры или экземпляры модели.
Третья рекомендация — наблюдать за ценой на одном и том же товаре в течение 7–10 дней: колебания могут быть значительными, порой в 1,3–1,5 раза между максимумом и минимумом. Поэтому имеет смысл дождаться минимальной отметки и купить товар тогда. Кроме того, Балынин подчёркивает важность планирования: это помогает избежать спонтанных покупок, которые чаще всего приводят к лишним тратам домохозяйств.
