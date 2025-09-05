Россиянам объяснили, как сэкономить при покупке одежды

05 сентября 2025, 16:07

Балынин: для экономии нужно продуманно и ответственно подходить к покупкам

Фото: istockphoto/AnnaStills

Чтобы сократить расходы на одежду, к покупкам нужно подходить продуманно и ответственно, рассказал «Татар-информу» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.