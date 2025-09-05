В 2025 году почти в двое увеличилось число россиян, отдыхающих в кредит
В 2025 году почти вдвое увеличилось число россиян, которые брали кредит на отдых. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman.
По данным исследования, в текущем году 10,2% опрошенных россиян брали кредит, чтобы отдохнуть в отпуске. В прошлом году этот показатель был почти в два раза ниже и составлял 5,8%.
«Также в 2025 году стало больше россиян, кто использовали для этих целей кредитные карты — 7,6% против 4,7% годом ранее. Доля тех, кто указал иные источники заемных средств, выросла до 6,3% с 3,5% годом ранее. Комбинации вышеперечисленных вариантов использовали 3,1% против 1,2% в 2024 году», — приводит издание результаты опроса.
Отмечается, что 72,8% респондентов ни в каком виде не занимали деньги на отпуск. В 2024 году таких людей было 84,8%.
Кроме того, выяснилось, что выросло и число людей, которые брали кредит на срок до одного года.
По словам генерального директора Moneyman Артема Быкова, кредиты стали более привлекательны после снижения ключевой ставки в летний период.
Тем временем аналитики «Яндекс Путешествий» назвали направления, где можно недорого отдохнуть в предстоящих длинных ноябрьских праздниках, пишет RT.
Так, от двух до пяти тысяч рублей обойдётся ночь в отелях Сахалинской, Томской и Оренбургской областях, а также в Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе.
«В ценовом диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за ночь россияне могут провести ноябрьские праздники в Волгоградской области (5,1 тыс. рублей), Ростовской области (5,2 тыс.), Республике Башкортостан (5,4 тыс.), Республике Дагестан (6 тыс.), Камчатском крае (7,4 тыс.), Нижегородской области (8,3 тыс.)», — говорится в материале.
В Краснодарском крае средняя цена ночи в отеле на ноябрьские праздники составит 9,6 тысяч рублей.