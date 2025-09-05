ЦБ поддержал возможное ограничение числа банковских карт на человека до 10 штук

05 сентября 2025, 11:57

Фото: istockphoto/Ake Ngiamsanguan

Банк России поддерживает идею установить лимит на количество банковских карт — не более 10 штук на одного человека.





Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам статс‑секретарь — заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.



Ранее сообщалось, что во втором пакете мер правительства по противодействию мошенничеству предусмотрена поправка, согласно которой россияне не смогут иметь на своё имя более 10 банковских карт. Мера направлена на борьбу с дропперами — лицами, помогающими преступникам выводить и обналичивать похищенные средства через свои карты.





«Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством», — сказал Гузнов.