В Госдуме раскрыли, когда россиянам увеличат пенсии
Депутат Говырин: в апреле 2026 года в РФ увеличат социальные пенсии
В России с 1 апреля 2026 года увеличат социальные пенсии. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По словам депутата, пенсии увеличат самой уязвимой категории россиян — получателям пенсий по инвалидности и по потере кормильца.
«Точные размеры надбавок станут известны после того, как правительство утвердит коэффициент индексации. Именно он определяет, на сколько процентов вырастут выплаты: показатель рассчитывается исходя из динамики прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и закрепляется отдельным постановлением», — пояснил Говырин в разговоре с RT.
Он добавил, что с 1 февраля 2026 года также будут увеличены страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Выплаты поднимутся исходя из фактической инфляции за предыдущий год.
Тем временем кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что в октябре текущего года пенсию увеличат россиянам, отметившим 80-летие в сентябре.
«Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры сентября получат увеличенные на 10,2 тыс. рублей. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей», — отметил экономист.
Балынин уточнил, что все перерасчёты произойдут автоматически.
Кроме того, с октября на 7,6% увеличат пенсии тем, кто работал в МО РФ, МВД, ФСИН и в других органах госвласти.