В Госдуме раскрыли, когда россиянам увеличат пенсии

04 сентября 2025, 08:51

Депутат Говырин: в апреле 2026 года в РФ увеличат социальные пенсии

Фото: iStock/mars58

В России с 1 апреля 2026 года увеличат социальные пенсии. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





По словам депутата, пенсии увеличат самой уязвимой категории россиян — получателям пенсий по инвалидности и по потере кормильца.





«Точные размеры надбавок станут известны после того, как правительство утвердит коэффициент индексации. Именно он определяет, на сколько процентов вырастут выплаты: показатель рассчитывается исходя из динамики прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и закрепляется отдельным постановлением», — пояснил Говырин в разговоре с RT.

«Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры сентября получат увеличенные на 10,2 тыс. рублей. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей», — отметил экономист.