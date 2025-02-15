Россиянам объяснили признаки финансовых трудностей банка: на что обратить внимание?

Рубль укрепился по отношению к доллару благодаря телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, геополитика на сегодняшний день доминирует над всеми остальными факторами, так как одна лишь новость о переговорах подняла индекс Мосбиржи на почти 6% и уронила доллар на 4,65%.