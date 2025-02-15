Россиянам объяснили признаки финансовых трудностей банка: на что обратить внимание?

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Некоторые признаки могут указывать на финансовые проблемы банка, даже если не изучать его отчетность. О том, как не ошибиться с местом для хранения сбережений, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Одним из тревожных сигналов могут быть слишком высокие ставки по вкладам, значительно превышающие среднерыночные. Это часто свидетельствует о финансовых трудностях или сомнительных операциях. Также стоит обратить внимание на частые технические сбои — если периодически не работает личный кабинет или возникают проблемы с переводами, это повод насторожиться.
Слишком большое количество посетителей в отделениях банка, неожиданное закрытие офисов или резкие изменения в финансовых показателях тоже могут говорить о нестабильности.
Белянчикова советует следить за новостями о банке, так как неожиданные убытки или резкие скачки рейтинга требуют более внимательного анализа.
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Слишком большое количество посетителей в отделениях банка, неожиданное закрытие офисов или резкие изменения в финансовых показателях тоже могут говорить о нестабильности.
Белянчикова советует следить за новостями о банке, так как неожиданные убытки или резкие скачки рейтинга требуют более внимательного анализа.
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Мария Моисеева