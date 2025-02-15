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Алтай содрогнулся: в Кош-Агачском районе зафиксировали мощные толчки землетрясения

Фото: МЧС Республики Алтай

Фото: МЧС Республики Алтай

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Толчки ощущались в Алтайском крае и Республике Тыва, сообщают региональные МЧС.
По данным ФИЦ ЕГС РАН, эпицентр находился примерно в 28 километрах к юго-западу от Кош-Агача, где интенсивность подземных толчков достигала 8,5 балла.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, подземные толчки ощущались на всей территории республики. Несмотря на их силу, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.



Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки.

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Студент по указу СБУ за деньги поджег станцию сотовой связи
В Мирном 20-летний студент по заданию СБУ поджег станцию связи
15 февраля 2025, 05:03

Фото: iStock/maximus92

20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа задержан по подозрению в поджоге станции сотовой связи. Об этом сообщили в правоохранительных органах сообщили РИА Новости.
По данным силовиков, он действовал по заданию украинских спецслужб, которые связались с ним через мессенджер и пообещали за выполнение задания 27 тысяч рублей.

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — передает РИА Новости информацию правоохранительных органов.
Во вторник вечером в полицию поступил звонок о возгорании оборудования недалеко от города Мирный. В результате проверки был установлен подозреваемый, который признался в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

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«Исповедь Христа» с порошком: Силовики устроили рейд на тусу с Ириной Хакамадой в честь Дня святого Валентина
РЕН ТВ: Силовики ворвались на вечеринку в отель Savoy, где выступала Хакамада
15 февраля 2025, 02:46

Фото: iStock/alexkoral

Силовики провели рейд в московском отеле Savoy во время вечеринки Midsummer, посвящённой Дню святого Валентина. На «тусе» выступала Ирина Хакамада с DJ-сетом.
По данным SHOT, группа в масках ворвалась в зал, заставив гостей лечь на пол, и провела обыск. На месте обнаружили пакеты с неизвестным порошком.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал кадры, где в машине, припаркованной у отеля, виден пистолет — правоохранители проверяют его законность. Ирина Хакамада отказалась комментировать инцидент, заявив лишь медленное: «Любовь — это исповедь Христа».

Билеты на мероприятие стоили от 50 тысяч рублей, а организаторы анонсировали «продолжение вечеринки» в номерах отеля. Информации о задержаниях пока нет.



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#инцидент
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SHOT: В аэропорту Домодедово пожар — на взлётной полосе вспыхнул снегоуборщик
15 февраля 2025, 00:35

Фото: iStock/koyu

В аэропорту Домодедово произошёл пожар: на взлётно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. По словам очевидцев, которые передает SHOT, на месте работают экстренные службы. В Telegram-канале также показано видео происходящего.
Данных о пострадавших и официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.

Также известно, что в России произошёл масштабный сбой в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которого пользователи не смогли проводить финансовые операции. Это подтверждают данные с ресурса Downdetector.

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#происшествие
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В Польше жестоко убили 59-летнего священника
14 февраля 2025, 22:34

Фото: iStock/ Nastco

В Польше тело 59-летнего священника обнаружили с признаками насильственной смерти. Издание EADaily сообщило, что это уже второй случай зверской расправы над священнослужителем.
По предварительной информации, убийство могли совершить с целью наживы. После проведенной мессы ксёндз (польский католический священнослужитель) называл сумму собранных пожертвований. Она составила 80 тысяч золотых или 1,8 млн. рублей.

Расправа над священником произошла недавно, 13 февраля, возле прихода Богоматери Фатимской. Неизвестные затащили мужчину в подвал, где жестоко убили его. Одного из подозреваемых задержали.

Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.

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#священник
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Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
Любовник-заключённый подтолкнул внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
14 февраля 2025, 20:47

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сообщником внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, расправившейся с дедом и его женой, мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.
Выясняется, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом. Напомним, что мать Екатерины в настоящее время отбывает срок в колонии общего режима за вымогательство 200 миллионов рублей у самарского депутата.

Во время суда она оказалась за решёткой вместе с Виталием Лукиным, который проходил по той же статье. Мать свела мужчину со своей дочерью. Екатерина начала переписываться с заключённым и между ними вспыхнули чувства. На протяжении последних четырёх месяцев Екатерина неоднократно приходила к Виталию на слушания и приносила передачки.

Однако Лукин оказался не так прост. Он выдумал историю о якобы своём огромном долге, и девушка согласилась помочь ему, рассчитывая на влиятельных бабушку и дедушку. Однако родственники отказали ей, после чего напряжение в семье начало расти, и Екатерина решила расправиться с пожилыми близкими.

После убийства родного деда и его супруги она начала продавать их недвижимость, автомобиль и иконы. Следователи также рассматривают, что мотивом убийства могли быть личные финансовые трудности девушки, а также вероятные проблемы с запрещёнными веществами.

Очевидно, что в скором времени девушка окажется за решёткой. Однако сейчас решается вопрос о сроке лишения свободы. Ни один из юристов не согласился защитить подсудимую, поскольку шансов выиграть дело нет. Ей займётся государственный адвокат.

Напомним, что внучка самарского чиновника обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, после совершения преступления она расчленила, растворила в кислоте или развезла по мусорным бакам части тел дедушки и бабушки. В настоящее время на местом мусорном полигоне ведутся обыски, тела пока не обнаружены.

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