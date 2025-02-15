Алтай содрогнулся: в Кош-Агачском районе зафиксировали мощные толчки землетрясения

Фото: МЧС Республики Алтай
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Толчки ощущались в Алтайском крае и Республике Тыва, сообщают региональные МЧС.
По данным ФИЦ ЕГС РАН, эпицентр находился примерно в 28 километрах к юго-западу от Кош-Агача, где интенсивность подземных толчков достигала 8,5 балла.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, подземные толчки ощущались на всей территории республики. Несмотря на их силу, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки.
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Как сообщили в региональном управлении МЧС, подземные толчки ощущались на всей территории республики. Несмотря на их силу, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки.
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Мария Моисеева