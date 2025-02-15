«Исповедь Христа» с порошком: Силовики устроили рейд на тусу с Ириной Хакамадой в честь Дня святого Валентина

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Силовики провели рейд в московском отеле Savoy во время вечеринки Midsummer, посвящённой Дню святого Валентина. На «тусе» выступала Ирина Хакамада с DJ-сетом.
По данным SHOT, группа в масках ворвалась в зал, заставив гостей лечь на пол, и провела обыск. На месте обнаружили пакеты с неизвестным порошком.
Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал кадры, где в машине, припаркованной у отеля, виден пистолет — правоохранители проверяют его законность. Ирина Хакамада отказалась комментировать инцидент, заявив лишь медленное: «Любовь — это исповедь Христа».
Билеты на мероприятие стоили от 50 тысяч рублей, а организаторы анонсировали «продолжение вечеринки» в номерах отеля. Информации о задержаниях пока нет.
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Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал кадры, где в машине, припаркованной у отеля, виден пистолет — правоохранители проверяют его законность. Ирина Хакамада отказалась комментировать инцидент, заявив лишь медленное: «Любовь — это исповедь Христа».
Билеты на мероприятие стоили от 50 тысяч рублей, а организаторы анонсировали «продолжение вечеринки» в номерах отеля. Информации о задержаниях пока нет.
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Мария Моисеева