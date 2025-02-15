«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг

Впервые за много лет фигурист Петр Чернышев встречает День всех влюбленных без Анастасии Заворотнюк. Да, любимая жена погибла в мае 2024 года, но это не значит, что в этот раз он будет один. На фестивале «Влюбленные в фигурное катание» он вышел на лед с Наоми Ланг, а еще рядом была шестилетняя дочь Мила, которая тут же дала понять: чужих в их семье она не признаёт. Отец с дочкой дали The Voice интервью о своих чувствах и впечатлениях.