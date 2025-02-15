«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг

Наоми Ланг, Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)
Впервые за много лет фигурист Петр Чернышев встречает День всех влюбленных без Анастасии Заворотнюк. Да, любимая жена погибла в мае 2024 года, но это не значит, что в этот раз он будет один. На фестивале «Влюбленные в фигурное катание» он вышел на лед с Наоми Ланг, а еще рядом была шестилетняя дочь Мила, которая тут же дала понять: чужих в их семье она не признаёт. Отец с дочкой дали The Voice интервью о своих чувствах и впечатлениях.
Во время выступления с номером, посвященного памяти Заворотнюк, Чернышев был тронут поддержкой Наоми. Та была с семьей Петра даже в самые трудные времена. Она стала близким, надежным другом, на которого всегда можно положиться.
Однако маленькая дочь Чернышева смотрела на ситуацию иначе. Когда фигурист поблагодарил Ланг за помощь в создании номера, Мила тут же поспешила добавить: «Нет, Наоми – это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я».
Чернышев сразу принялся успокаивать девочку, заверяя, что их семья по-прежнему остается крепкой.
Праздник на арене был пронизан воспоминаниями. Чернышев сказал, что до сих пор ощущает связь с Заворотнюк, ведь фигурное катание когда-то их объединило.
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Наоми Ланг, Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)
Однако маленькая дочь Чернышева смотрела на ситуацию иначе. Когда фигурист поблагодарил Ланг за помощь в создании номера, Мила тут же поспешила добавить: «Нет, Наоми – это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я».
Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)
Чернышев сразу принялся успокаивать девочку, заверяя, что их семья по-прежнему остается крепкой.
«Конечно! Поэтому мы с тобой остались вместе, а Наоми была в стороне!», — объяснил отец.
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва
Праздник на арене был пронизан воспоминаниями. Чернышев сказал, что до сих пор ощущает связь с Заворотнюк, ведь фигурное катание когда-то их объединило.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)
«Мы вместе. Мы всё равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило», — признался Чернышев.Он рассказывает, что Мила много читает, любит сладости и обожает секреты: даже журналистам девочка не раскрыла, что именно заказывает в кафе.
«Воспитание у нас происходит в одну сторону. И, к сожалению, не в ту, в которую я выбираю. Пусть я перевоспитываюсь и буду тем папой, которого дочка хочет», — добавил он.А вот со старшей дочерью Заворотнюк, Анной, фигурист в последнее время видится реже. Сейчас она находится в Дубае, рядом с мужем, который часто работает за границей. Но вскоре, по словам Петра, она снова вернется в Москву.
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Мария Моисеева