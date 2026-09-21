Россиянам озвучили правила создания финансовой подушки
Финансовая подушка безопасности предназначена для сохранения стабильности при потере дохода или крупных непредвиденных тратах. Однако хранить весь резерв исключительно в долларах невыгодно: такие средства не приносят дохода и могут терять покупательную способность. Об этом рассказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.
По словам эксперта, если часть подушки уже накоплена в долларах, важно оценить, для каких целей она нужна, пишут «Известия». Держать весь резерв только в наличной валюте — не лучшая стратегия, поскольку это не приносит дохода, может приводить к потере покупательной способности, а хранение наличных связано с дополнительными рисками.
Гамзаев отметил, что часть накоплений можно оставить в долларах или евро, если в будущем предстоят расходы за рубежом — поездки, обучение, аренда жилья или другие траты. Формировать валютную часть резерва лучше постепенно, покупая валюту небольшими суммами через равные промежутки времени. Такой подход позволяет не привязывать всю покупку к одному курсу.
Эксперт подчеркнул, что в текущих условиях валюта скорее помогает сохранить часть сбережений, чем получить доход. Если основные расходы человека связаны с рублями, большую часть подушки разумно держать в рублях, а иностранную валюту использовать под конкретные будущие расходы.
Гамзаев напомнил, что финансовая подушка предназначена для покрытия обязательных расходов при потере дохода и крупных непредвиденных трат, а не для отпуска или инвестиций. Обычно размер резерва должен составлять три-шесть месяцев обязательных расходов. При нестабильном доходе объем накоплений может быть больше.
Если подушка только формируется, начинать можно с 3-5% дохода, постепенно увеличивая долю до 10-15%. В резерв также можно направлять премии, налоговые вычеты и другие внеплановые поступления. Эксперт рекомендует настроить автоматический перевод фиксированной суммы на отдельный счет в день получения зарплаты — это помогает сделать накопления регулярной частью бюджета.
При выборе места хранения главным критерием должна оставаться доступность денег. Накопительный счет позволяет получать доход на остаток и быстро использовать средства при необходимости. Часть резерва можно разместить на краткосрочном рублевом вкладе. Небольшую сумму наличными эксперт советует держать на случай временных технических сбоев, например если карты или банковские приложения окажутся недоступны. Основной объем финансовой подушки лучше хранить в инструментах, позволяющих быстро получить доступ к средствам.
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