Россиянам озвучили правила создания финансовой подушки

21 сентября 2026, 16:48

Финансист Гамзаев: лучше распределить деньги в валюте и в рублях

Фото: istockphoto/mizar_21984

Финансовая подушка безопасности предназначена для сохранения стабильности при потере дохода или крупных непредвиденных тратах. Однако хранить весь резерв исключительно в долларах невыгодно: такие средства не приносят дохода и могут терять покупательную способность. Об этом рассказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.