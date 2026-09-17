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Экономист заявил о высоких темпах роста зарплат россиян

Экономист Балынин: зарплаты россиян растут вдвое быстрее инфляции
Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что рост заработков россиян заметно опережает инфляцию. По его оценке, разрыв между этими показателями составляет примерно два раза.



В беседе с «Газетой.Ru» экономист рассказал, что средняя зарплата в июне 2026 года достигла 114 743 рублей. За год сумма выросла на 11,6 тысячи рублей, или на 11,2%.

В мае годовой прирост составлял 10,9%, а средний заработок находился на уровне 110,2 тысячи рублей. Таким образом, динамика ускорилась.

За два года средняя зарплата увеличилась на 28,7%, или примерно на 26 тысяч рублей. По сравнению с июнем 2020 года показатель вырос примерно в 2,2 раза — почти на 63 тысячи рублей.

Среди причин Балынин назвал повышение МРОТ, нехватку работников и высокий спрос на квалифицированных специалистов. По его прогнозу, по итогам 2026 года средняя зарплата в России составит от 114 до 120 тысяч рублей.

Дарья Осипова

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