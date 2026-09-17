Экономист заявил о высоких темпах роста зарплат россиян
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что рост заработков россиян заметно опережает инфляцию. По его оценке, разрыв между этими показателями составляет примерно два раза.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист рассказал, что средняя зарплата в июне 2026 года достигла 114 743 рублей. За год сумма выросла на 11,6 тысячи рублей, или на 11,2%.
В мае годовой прирост составлял 10,9%, а средний заработок находился на уровне 110,2 тысячи рублей. Таким образом, динамика ускорилась.
За два года средняя зарплата увеличилась на 28,7%, или примерно на 26 тысяч рублей. По сравнению с июнем 2020 года показатель вырос примерно в 2,2 раза — почти на 63 тысячи рублей.
Среди причин Балынин назвал повышение МРОТ, нехватку работников и высокий спрос на квалифицированных специалистов. По его прогнозу, по итогам 2026 года средняя зарплата в России составит от 114 до 120 тысяч рублей.
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