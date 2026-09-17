Экономист заявил о высоких темпах роста зарплат россиян

17 сентября 2026, 07:26

Экономист Балынин: зарплаты россиян растут вдвое быстрее инфляции

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что рост заработков россиян заметно опережает инфляцию. По его оценке, разрыв между этими показателями составляет примерно два раза.