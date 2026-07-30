Россиянам перечислили правила грамотного выбора банковского вклада
При выборе банковского вклада следует исходить прежде всего из личных финансовых целей и сроков, на которые могут понадобиться деньги. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
По словам эксперта, на фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России кредитные организации также уменьшают доходность по депозитам. Он отметил, что в июле ключевая ставка составляла 14%, а к концу года, согласно прогнозу, может снизиться до 11–12%.
В этих условиях, считает Щербаченко, вкладчикам стоит как можно быстрее воспользоваться действующими предложениями банков и зафиксировать текущие процентные ставки. Наиболее высокую доходность сейчас, по его словам, обеспечивают краткосрочные депозиты сроком на три месяца — в среднем около 13,38% годовых. Такие вклады позволяют получить максимальный доход за короткий период и оперативно распорядиться средствами после окончания срока.
Экономист также обратил внимание на депозиты сроком от шести месяцев до года. По его словам, они предлагают доходность на уровне 12–13,2% годовых и позволяют сохранить действующую ставку до конца года, пока условия по вкладам продолжают ухудшаться.
При этом долгосрочные депозиты сроком от одного года уже менее привлекательны, отметил Щербаченко. Средняя ставка по ним составляет около 12% годовых, а при более длительном размещении средств доходность становится еще ниже.
Читайте также: