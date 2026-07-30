Россиянам перечислили правила грамотного выбора банковского вклада

30 июля 2026, 18:16

Доцент Щербаченко: на выбор банковского вклада влияют финансовые цели

Фото: iStock/Oleg Elkov

При выборе банковского вклада следует исходить прежде всего из личных финансовых целей и сроков, на которые могут понадобиться деньги. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.