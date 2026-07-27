Медики Подмосковья подали более 6000 онлайн-заявок на выплаты за аренду жилья
Более шести тысяч заявлений на получение выплат за аренду жилья подали медицинские работники Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Выплата положена специалистам с высшим и средним медобразованием, работающим в государственных учреждениях областной системы здравоохранения и не имеющим своей жилплощади в регионе.
«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.Интегрированный в услугу искусственный интеллект сразу проверит документы и укажет, если среди них есть неверные или нечитаемые, а также предупредит, если номер зарплатной карты, на которую должны перечислить выплату, указан с ошибкой.