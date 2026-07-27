Медики Подмосковья подали более 6000 онлайн-заявок на выплаты за аренду жилья

27 июля 2026, 13:54

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Более шести тысяч заявлений на получение выплат за аренду жилья подали медицинские работники Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Выплата положена специалистам с высшим и средним медобразованием, работающим в государственных учреждениях областной системы здравоохранения и не имеющим своей жилплощади в регионе.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.