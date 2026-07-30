Стало известно, кто из россиян может получать две пенсии

30 июля 2026, 16:28

Сенатор Мурог: некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно

Фото: Istock/Denis Vostrikov

Сенатор Игорь Мурог сообщил, что некоторые категории россиян, включая бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, имеют право одновременно получать две государственные пенсии.





В беседе с RT эксперт пояснил, что для этого необходимо выполнить три условия: наработать не менее 15 лет гражданского стажа, накопить 30 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста.



Сенатор добавил в этот перечень инвалидов вследствие военной травмы, участников Великой Отечественной войны с инвалидностью, членов семей погибших военнослужащих, космонавтов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.



Парламентарий пояснил, что федеральное законодательство не относит к льготе «две пенсии» сочетание государственной пенсии с выплатами из негосударственных фондов или корпоративными пенсиями.

«Речь идёт о разных механизмах обеспечения, где вторые выплаты формируются за счёт личных накоплений или программ работодателя», — подчеркнул Мурог.