Стало известно, кто из россиян может получать две пенсии
Сенатор Игорь Мурог сообщил, что некоторые категории россиян, включая бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, имеют право одновременно получать две государственные пенсии.
В беседе с RT эксперт пояснил, что для этого необходимо выполнить три условия: наработать не менее 15 лет гражданского стажа, накопить 30 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста.
Сенатор добавил в этот перечень инвалидов вследствие военной травмы, участников Великой Отечественной войны с инвалидностью, членов семей погибших военнослужащих, космонавтов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Парламентарий пояснил, что федеральное законодательство не относит к льготе «две пенсии» сочетание государственной пенсии с выплатами из негосударственных фондов или корпоративными пенсиями.
«Речь идёт о разных механизмах обеспечения, где вторые выплаты формируются за счёт личных накоплений или программ работодателя», — подчеркнул Мурог.По словам сенатора, все условия назначения и допустимые комбинации выплат закрепляют профильные законы и разъясняет СФР.