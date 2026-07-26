Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «забытой» картой в банкомате
В России появилась новая мошенническая схема: аферисты умышленно оставляют карту в банкомате, после чего обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают «решить вопрос на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Злоумышленник оставляет платежное средство в устройстве, после чего вместе с подставными свидетелями появляется «владелец», который требует компенсацию. Гражданам рекомендовали не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или полицию.
В России также зафиксировали еще один вид мошенничества — звонки от якобы сотрудников банка, которые сообщают о блокировке счетов из-за «подозрений в дропперстве». В таких случаях советуют положить трубку и перезвонить по официальному номеру. В ведомстве подчеркнули, что информированность о подобных схемах является лучшей защитой от аферистов.
Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с заказами на маркетплейсах.
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