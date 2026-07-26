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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «забытой» картой в банкомате

МВД: мошенники начали обманывать россиян через якобы забытые карты в банкоматах
Фото: iStock/Lari Bat

В России появилась новая мошенническая схема: аферисты умышленно оставляют карту в банкомате, после чего обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают «решить вопрос на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.



Злоумышленник оставляет платежное средство в устройстве, после чего вместе с подставными свидетелями появляется «владелец», который требует компенсацию. Гражданам рекомендовали не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или полицию.

В России также зафиксировали еще один вид мошенничества — звонки от якобы сотрудников банка, которые сообщают о блокировке счетов из-за «подозрений в дропперстве». В таких случаях советуют положить трубку и перезвонить по официальному номеру. В ведомстве подчеркнули, что информированность о подобных схемах является лучшей защитой от аферистов.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с заказами на маркетплейсах.

Лидия Пономарева

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