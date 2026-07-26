Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «забытой» картой в банкомате

26 июля 2026, 07:44

МВД: мошенники начали обманывать россиян через якобы забытые карты в банкоматах

Фото: iStock/Lari Bat

В России появилась новая мошенническая схема: аферисты умышленно оставляют карту в банкомате, после чего обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают «решить вопрос на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.