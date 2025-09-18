Россиянам подсказали, на что копить деньги

18 сентября 2025, 15:39

Экономист Балынин: копить надо на старость, покупки и цели

Фото: iStock/M.photostock

Россиянам стоит откладывать 5–10% от зарплаты ежемесячно и 15–30% от незапланированных доходов на финансовую подушку, которая должна составлять порядка 6–12 зарплат. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.





Он отметил, что после формирования финансовой подушки можно продолжать откладывать деньги на плановые покупки и цели, а также на старость.





«Нужно откладывать "кубышку", позволяющую решать конкретные плановые задачи — от приобретения новой бытовой техники до улучшения жилищных условий. Размер таких перечислений определяется имеющимся ежемесячным доходом и содержанием конкретных задач», — пояснил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

«На торможение кредитования в России повлияла не ставка, а ужесточение макропруденциальных надбавок. Не стоит ожидать роста кредитования из-за понижения ключевой ставки. При этом инфляция тоже от ключевой ставки зависит гораздо слабее, гораздо больше она зависит от динамики курса валют», — пояснил эксперт.