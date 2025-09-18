Россиянам подсказали, на что копить деньги
Экономист Балынин: копить надо на старость, покупки и цели
Россиянам стоит откладывать 5–10% от зарплаты ежемесячно и 15–30% от незапланированных доходов на финансовую подушку, которая должна составлять порядка 6–12 зарплат. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что после формирования финансовой подушки можно продолжать откладывать деньги на плановые покупки и цели, а также на старость.
«Нужно откладывать "кубышку", позволяющую решать конкретные плановые задачи — от приобретения новой бытовой техники до улучшения жилищных условий. Размер таких перечислений определяется имеющимся ежемесячным доходом и содержанием конкретных задач», — пояснил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».
Он также посоветовал делать накопления на старость. На это можно откладывать от 1% до 10% от дохода.
Экономист посоветовал копить деньги на вкладах и накопительных счетах, ставки по которым более чем в два раза превышают уровень инфляции.
Тем временем банки уже отреагировали на снижение ключевой ставки до 17% и начали снижать проценты по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам. В этой связи генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил Общественной Службе Новостей, что ключевая ставка не оказывает сильного влияния на инфляцию.
«На торможение кредитования в России повлияла не ставка, а ужесточение макропруденциальных надбавок. Не стоит ожидать роста кредитования из-за понижения ключевой ставки. При этом инфляция тоже от ключевой ставки зависит гораздо слабее, гораздо больше она зависит от динамики курса валют», — пояснил эксперт.
Самиев добавил, что ключевая ставка не влияла и на укрепление рубля и снижение инфляции. В последнем большую роль сыграло сельское хозяйство, заключил он.