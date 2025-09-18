Детские пособия и больничные вырастут с 2026 года благодаря новым расчетам

18 сентября 2025, 06:18

Депутат Бессараб анонсировала увеличение выплат и индексацию маткапитала

Фото: istockphoto/Vershinin

С 1 января 2026 года в России произойдет значительное увеличение размеров детских пособий и больничных выплат по уходу за ребенком, а материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.