Детские пособия и больничные вырастут с 2026 года благодаря новым расчетам
С 1 января 2026 года в России произойдет значительное увеличение размеров детских пособий и больничных выплат по уходу за ребенком, а материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Рост пособий связан с увеличением минимального размера оплаты труда до 27 тысяч рублей с начала 2026 года. Это гарантирует, что минимальный месячный размер больничного по уходу за ребенком не будет ниже указанной суммы. Для родителей детей до 7 лет больничный выплачивается в размере 100% от заработка независимо от стажа работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата.
Максимальные выплаты по беременности и родам также вырастут почти на 20% из-за изменения базы для расчета страховых взносов за предыдущие годы. Например, при стандартных родах (140 дней отпуска) максимальная выплата составит 955 836 рублей.
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2026 года основанном на актуальном уровне инфляции, который станет известен в январе. В 2024 году размер маткапитала составлял 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго и последующих.
