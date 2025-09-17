Стало известно, как снижение ключевой ставки повлияет на кредиты и вклады
Экономист Сагайдак: снижение ключевой ставки уменьшит процент по ипотеке
Снижение ключевой ставки благоприятно отразится на процентах по ипотеке и кредитам. Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор Александр Сагайдак.
Напомним, 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.
«Прежде всего кредиты для населения станут более доступными, от этого выиграют мелкие и средние предприниматели, которые смогут чаще брать займы для своих производств. Лучше станет и простым москвичам, так как теперь они чаще могут брать ипотеку на покупку квартир или домов», — рассказал Сагайдак «Вечерней Москве».
Он уточнил, что обычно после снижения «ключа» уменьшаются не только ставки по кредитам и ипотеке, но и по вкладам. Тем не менее, по словам эксперта, россиянам по-прежнему выгоднее держать рублёвые вклады, а не валютные.
В свою очередь генеральный директор «Бест-недвижимость» Шамиль Кочекаев в беседе с Общественной Службой Новостей выразил сомнение, что в 2027 году ставки по ипотеке существенно снизятся.
«Я думаю, что до 10% процентов ставки по ипотеке не опустятся. Чтобы это произошло, нужно исключить те факторы, которые привели нас к той процентной ставке, которая есть сейчас — геополитические, политические, санкционные. Эти факторы к 2027 году не уйдут», — пояснил эксперт.
При этом Кочекаев добавил, что при снижении ставок по ипотеке до 10% увеличится спрос на вторичное жильё, что приведёт к его подорожанию.